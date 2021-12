Nach Äußerungen von Stiko-Chef Mertens ist erneut eine Debatte über Kinderimpfungen entbrannt. (imago / Westend61 )

Der Sprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Maske, nannte es angesichts der Zahl an Impfungen absurd, Angst zu schüren und von Langzeitfolgen zu sprechen. Er verwies darauf, dass in den USA über zwei Millionen Dosen an Kindern verimpft worden seien. Es sei absehbar, dass der Impfstoff relativ gut verträglich sei.

Der Charité-Immunologe Sander schrieb bei Twitter, eine Impfentscheidung bei Kindern sollte immer gut abgewogen sein. Man sollte sich Folgendes klar machen: Es sei keine Entscheidung für oder gegen die Impfung, sondern für eine Coronavirus-Infektion mit Impfschutz oder eine Infektion ohne Impfschutz.

Die Stiko hat noch keine Empfehlung für Impfungen bei unter Zwölfjährigen ausgesprochen. Es wird erwartet, dass es eine Empfehlung zunächst nur für Kinder mit bestimmten Vorerkrankungen und erkrankten Angehörigen geben wird.

