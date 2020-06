Die möglichen Pläne von US-Präsident Trump für einen teilweisen Abzug der amerikanischen Soldaten stoßen in Deutschland auf Kritik.

Trump schädige damit den Zusammenhalt des Nato-Bündnisses, sagte CDU-Außenpolitiker Kiesewetter im Deutschlandfunk. Der Kurswechsel sei nicht nachvollziehbar, weil die USA in den letzten Jahren wichtige Infrastrukturen in Deutschland aufgebaut hätten. Ein Abzug von amerikanischen Truppen würde Deutschland als strategischen Partner der USA schwächen und die transatlantische Freundschaft gefährden, betonte Kiesewetter. Gleichzeitig forderte er, Europa müsse in Sicherheitsfragen mehr Eigenverantwortung übernehmen, weil man sich nicht schweigend auf die USA verlassen könne.



US-Medien hatten berichtet, Trump wolle voraussichtlich im September fast 10.000 in Deutschland stationierte US-Soldaten abziehen. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher noch nicht.