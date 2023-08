Gebühr in Notfallambulanzen?

Kritik an Vorstoß zu Eigenbeteiligung von Eltern bei lapidaren Beschwerden der Kinder

Die erneute Forderung nach einer Gebühr für Notfallambulanzen stößt auf Widerstand. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft wies den Vorstoß zurück. Mit Gebühren ökonomischen Druck aufzubauen und so vielleicht Eltern davon abzuhalten, auch in tatsächlichen Notfällen Hilfe zu suchen, könne fatale Folgen haben, sagte der DKG-Vorstandsvorsitzende Gaß in Berlin.

07.08.2023