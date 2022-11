Kommentar zur Kritik an Katar

Gastarbeiter aus Indien und Bangladesch arbeiten vor dem Khalifa-Stadion in Doha, Katar. Im Vorfeld der WM 2022 gab es immer wieder Berichte über die Ausbeutung von Migranten auf den Stadion-Baustellen des Golfstaates. (picture alliance/ dpa/ Andreas Gebert)

Katar kritisieren ist so einfach: Das kleine Emirat am Persischen Golf hat keine Fußball-Kultur, dafür riesige Stadien. Katar kümmert sich nicht ums Klima, diskriminiert aber Frauen, Schwule und Lesben, misshandelt Gastarbeiter, ist der schlimmste Ort der Welt. Wirklich?

Wer sich in Katar mit den Menschen unterhält, die hier leben, kommt zu einem anderen Schluss. Zwar äußern sich nur wenige Gastarbeiter gegenüber den Medien. Sie wissen, dass Reden riskant sein kann – vor allem für Angestellte aus dem Ausland. Denn sie haben weniger Rechte als die katarischen Staatsbürger. Aber Gespräche ohne Mikrofon sind möglich.

Sicherheit und Arbeit statt Hunger und Gewalt

Viele Arbeitsmigranten wären lieber in ihren Heimatländern, bei ihren Familien in Indien, Pakistan, Nepal und Bangladesch. Aber in Katar können sie Geld verdienen – Geld, mit dem sie ihre Familien ernähren, weil sie zuhause keine Arbeit finden oder ein korrupter Staat ihre Lebensgrundlage zerstört. Viele Menschen verschließen vor den katastrophalen Zuständen in den Armenvierteln dieser Welt die Augen. Im Zusammenhang mit der Fußball-WM rücken Länder wie Sri Lanka oder Pakistan nur selten ins Rampenlicht. Dabei sind Hunger und Gewalt Gründe dafür, dass Menschen ihre Heimat verlassen und anderswo nach Sicherheit und Arbeit suchen.

Die lautstarke Kritik an Katar und seinem Umgang mit Gastarbeitern übertönt, dass das Emirat vielen Menschen aus Asien und Afrika, auch aus Krisen-Regionen, eine Art Perspektive bietet. Keine, die deutschen oder europäischen Ansprüchen genügt – das ist klar. Aber eine, die vielen Gastarbeiter-Kindern in Kenia, Ägypten oder Äthiopien den Schulbesuch ermöglicht. Oder der alten Mutter die Miete und eine warme Mahlzeit am Tag.

Viele Menschen sind froh, dass sie in Katar Arbeit finden

Die Lebensumstände in vielen Ländern der Welt sind so schlecht, dass selbst junge Männer mit abgeschlossenem Studium lieber als Türsteher oder Taxifahrer in Katar arbeiten, als ohne Job in ihrer Heimat zu sitzen. In Katar werden sie nicht reich. Aber (ohne die immer noch vorhandenen Missstände für abhängig Beschäftigte in Katar kleinreden zu wollen) viele Menschen sind froh, dass sie in Katar Arbeit finden.

Natürlich darf sich das Emirat nicht auf seinem Reichtum ausruhen. Es sollte – auch im eigenen Interesse – für flächendeckend faire Arbeitsbedingungen sorgen. Gerade die Golfstaaten können sich das leisten. Aber: Katar kritisieren und dann in Bangladesch genähte Kleidung kaufen oder in China gefertigte Handys – das ist ein bisschen einfach.

Bitte genau hingucken!

Die WM in Katar hat dem Land viel Aufmerksamkeit beschert – auch hinter den Kulissen, wo es noch immer viel zu kritisieren gibt. Aber die WM in Katar könnte noch viel mehr: Sie könnte ein Schlaglicht werfen auf den Umgang mit Gastarbeitern und Produktionsbedingungen – nicht nur in Katar und auf der arabischen Halbinsel, sondern in allen Ländern der Welt. Dafür muss man nur genau hingucken.