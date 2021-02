Kritik an Woelki reißt nicht ab

Das Präsidium des katholischen Reformprozesses "Synodaler Weg" hat sich empört über die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Köln geäußert. In einer Erklärung heißt es, die Vorgänge hätten dazu geführt, dass viele Menschen am Willen kirchlicher Autoritäten zu vorbehaltloser Aufklärung zweifelten.

Unabhängig von der Frage des guten Willens der Beteiligten seien, Zitat, "erhebliche Irritationen" entstanden. Es sei ein Verlust an Vertrauen eingetreten, der nur schwer wieder behoben werden könne. Die Erklärung des Präsidiums wurde unmittelbar vor einer zweitägigen Digitalkonferenz des "Synodalen Weges" bekannt. Unterzeichnet haben unter anderem der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, und der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg.



In der Erklärung wird gefordert, Rechtsverstöße, pflichtwidriges Verhalten und Verfahrensfehler ohne Ansehen der Person zu ahnden. Strukturen, die Vertuschung ermöglicht hätten, müssten aufgedeckt und beseitigt, die Namen der Verantwortlichen genannt und die Ergebnisse der Untersuchungen öffentlich gemacht werden.



Der Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema Missbrauch war ein entscheidender Auslöser für den Start des Reformdialogs "Synodaler Weg".

"Ein Rücktritt kann kein Tabu sein"

Das Präsidium nimmt in seinem mit "Transparenz und Verantwortung" überschriebenen Papier auch Stellung zu möglichen Rücktritten von Bischöfen: "Alle, die in der Kirche Leitung ausüben, müssen die Konsequenzen tragen und sie gegebenenfalls auch selbst ziehen, wenn sie im Umgang mit Missbrauch Recht gebrochen, Pflichten verletzt oder gravierende Fehlentscheidungen getroffen haben. Dabei kann auch ein Rücktritt kein Tabu sein."

Woelki räumt Fehler ein

Der Kölner Kardinal Woelki, der im Zentrum der Kritik steht, räumte heute Fehler ein. Er sagte der "Kölnischen Rundschau", ihm sei schmerzlich bewusst, dass Vertrauen verloren gegangen sei. So hätte er dem Betroffenenrat mehr Zeit geben müssen, um über den Auftrag für ein neues Gutachten nachzudenken. Es sei auch ein Fehler sei gewesen, dass man Zusagen der beauftragten Münchener Kanzlei vertraut habe, eine rechtssichere Aufarbeitung zum Thema vorzulegen. Fachleute sähen darin aber schwere methodische Mängel und Verstöße gegen Persönlichkeitsrechte.



Die Münchner Kanzlei wies diesen Vorwurf zurück und kritisierte Woelkis Verhalten. Der Rechtsanwalt Wastl sagte der "Zeit"-Beilage "Christ & Welt", viele der Betroffenen könnten nur durch die Nennung von Verantwortlichen Ruhe finden. Das Gutachten unter Verschluss zu halten, sei ein "Gewaltangriff", hieß es weiter.

Zweites Gutachten wird für Mitte März erwartet

Woelki will Mitte März ein bei einer anderen Kanzlei in Auftrag gegebenes neues Gutachten veröffentlichen. Zahlreiche Kirchenvertreter hatten sich zuletzt von dem Kardinal distanziert und einen Vertrauensverlust beklagt. Termine für Kirchenaustritte sind in Köln auf Wochen ausgebucht. Gegen Woelki selbst gibt es zudem Vertuschungsvorwürfe im Zusammenhang mit einem Priester.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.