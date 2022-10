Hamburger Hafen

Containerschiffe im Hafen in Hamburg am Terminal Burchardkai. (Daniel Reinhardt, dpa)

Bundesjustizminister Buschmann sprach sich bei einem Besuch in Washington gegen den Teilverkauf aus. Kritische Infrastruktur in Deutschland dürfe nicht unter die Kontrolle der chinesischen Regierung kommen, sagte Buschmann. Das sei eine Frage der Unabhängigkeit. Alle sechs Ministerien, die an einer entsprechenden Investitionsprüfung beteiligt seien, lehnen das Geschäft nach Informationen von NDR und WDR ab. Das Kanzleramt dränge jedoch darauf, dass der Einstieg zustande komme. Das Bundeswirtschaftsministerium leitete eine Investitionsprüfung, da es um kritische Infrastruktur geht. An der Prüfung sind außerdem die Bundesministerien für Innen-, Verteidigungs-, Finanz-, Verkehrs- und Außenpolitik beteiligt.

Der stellvertretende Vorsitzende der Unions-Fraktion, Spahn, sprach von einer Lehre der Pandemie und der Energiekrise, dass Deutschland unabhängiger von China werden müsse. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher hält dagegen am geplanten Einstieg fest. Er teile die Befürchtungen nicht, teilte er mit.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.