Scholz' Richtlinien-Vorgabe zur Atomkraft

Kühlturm des Kernkraftwerks ISAR 2 (picture alliance / SVEN SIMON / Frank Hoermann / SVEN SIMON)

Der CDU-Vorsitzende Merz sagte der Online-Ausgabe der Zeitung "Die Welt", die Entscheidung greife zu kurz. Die deutschen Atomkraftwerke müssten - wie es auch die FDP gefordert habe - bis 2024 mit neuen Brennstäben weiterlaufen. Linksfraktionschef Bartsch sprach von einem Trauerspiel, in dem der Kanzler zu lange nicht entschieden habe. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, in der Debatte sei es weder um die Bürger, noch um die Versorgungssicherheit, sondern ausschließlich um die Egos der Minister Habeck und Lindner gegangen. Der stellvertretende AfD-Bundessprecher Brandner erklärte, die Kernenergie müsse vielmehr ausgebaut und verstetigt werden. Dagegen signalisierten Spitzenvertreter der in der Frage bis zuletzt uneinigen Ampelparteien Grüne und FDP Zustimmung.

Der Kanzler hatte gestern erstmals von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Nach seinem Willen sollen per Gesetzesänderung nicht nur die beiden süddeutschen Meiler bis Mitte April am Netz bleiben, sondern auch das dritte noch verbliebene Atomkraftwerk in Norddeutschland.

