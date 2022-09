Das Kernkraftwerk KKL bei Leibstadt im Kanton Aargau ( imago/EQ Images)

Das Bundesumweltministerium sprach von einer Belastung für die betroffenen Gemeinden in Baden-Württemberg. Der Parlamentarische Staatssekretär Kühn kündigte an, sich bei der Schweiz dafür einzusetzen, dass die deutsche Seite weiter an den Erörtungen beteiligt wird. Die radioaktiven Abfälle sollen in mehreren hundert Metern Tiefe in einer Tonschicht gelagert werden. Details sollen am Montag bekanntgegeben werden.

In der Schweiz wird seit fast 50 Jahren nach einem geeigneten Standort für ein Atommüll-Endlager gesucht.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.