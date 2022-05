Fall Latzel

Umstritten: Olaf Latzel, Pastor der Bremer St. Martini-Gemeinde. (Carmen Jaspersen / dpa)

Die Kirchenpräsidentin der Evangelisch-Reformierten Kirche, Bei der Wieden, schrieb per Twitter, das Bremer Urteil gebe einseitig einem platten Biblizismus recht. Biblische Theologie bezeuge aber Gott als den Schöpfer aller Lebensformen. Als der Bibel verpflichtete Christin verurteile sie deshalb Latzels homophoben Äußerungen scharf.

In der hannoverschen Landeskirche wandten sich die Jugendsynode und Landesbischof Meister in einem gemeinsamen Statement gegen die Diskriminierung queerer Menschen. Die Landeskirche setze sich für die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen am kirchlichen und gesellschaftlichen Leben ein, hieß es in der auf der Frühjahrstagung der Landessynode vorgestellten Stellungnahme.

Auch EKD gegen Diskriminierung queerer Menschen

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bekräftigte ihre liberale Haltung zum Umgang mit Homosexualität. Sie lehne jede Form der Diskriminierung aufgrund einer sexuellen Orientierung oder Identität aus theologischen und ethischen Gründen ab, hieß es auf per Twitter. Dies gelte unabhängig von allen Gerichtsurteilen. Alle Menschen, auch „Mitglieder der LGBTQI+Community sind dazu berufen, ihre Partnerschaft vom biblischen Liebesgebot her zu gestalten“.

Am Freitag hatte bereits der Oldenburger Bischof Adomeit Bedauern für den Freispruch Latzels geäußert. „Das Gericht hat einen weiten Rahmen für die Meinungsfreiheit gezogen. Das ist zu akzeptieren“, sagte der Bischof am Rande der in Oldenburg tagenden Synode seiner Kirche: „Dennoch heiße ich die Äußerungen von Pastor Latzel nicht gut.“

Homosexuelle als Verbrecher bezeichnet

Das Bremer Landgericht hatte den umstrittenen evangelischen Pastor am Freitag vom Vorwurf der Volksverhetzung freigesprochen. Latzel hatte im Oktober 2019 in einer „biblischen Fahrschule zur Ehe“ vor 30 Paaren unter anderem gesagt, Homosexualität sei eine „Degenerationsform von Gesellschaft“. Zudem bezeichnete er Homosexuelle als Verbrecher und gelebte Homosexualität als "todeswürdiges Verbrechen". Eine Tonaufnahme davon war im März des Folgejahres mit Zustimmung des Pastors auf dem Youtube-Kanal des Theologen veröffentlicht worden. bezeichnet. Der Verein Christopher-Street-Day Bremen hatte Latzel daraufhin angezeigt. Das nun verkündete Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft kann innerhalb einer Woche Berufung einlegen.

Unklar ist, wie ein Disziplinarverfahren ausgeht, das die Bremische Evangelische Kirche gegen Latzel angestrengt hat und das unabhängig vom Urteil läuft. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung des Landgerichtes ruht das Verfahren.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.