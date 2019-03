Robinson

Von Peter Sís

Aus dem Englischen von Brigitte Jakobeit

Gerstenberg Verlag, 48 Seiten, € 16,95 ab 4

Auf dem Kostümfest wollen alle Piraten werden. Aber Peter hat einen Lieblingshelden: Robinson Crusoe. Seine Mutter näht ihm ein Kostüm aus Fellen. In der Schule lachen ihn alle aus. Als er beschämt in einen Fiebertraum fällt, landet er genau auf Crusoes einsamer Insel, träumt seine Geschichte und kann seinen Freunden verzeihen. Ein Bilderbuch über die Kraft des Erzählens und über Freundschaft. Detailreiche Bilder in allen Facetten, von zart bis tief dschungelgrün und bunt verspielt. Ein Meisterwerk.

Aus dem Schatten trat ein Fuchs

Von Einar Turkowski

Gerstenberg Verlag, 40 Seiten, € 25,- ab 5

Ein Fuchs streift durch die Nacht, zu ihm gesellt sich ein Phantasievogel. Beide wissen nicht, wohin sie ihr Weg führt, lassen sich durch die hügelige und verwunschene Landschaften treiben. Und wie es in der Nacht so scheint, gibt es keine Farben. Es sei denn .... Der Fuchs entdeckt sie zuerst, die zwei sonderbaren gelben Kühe. Und dann entdeckt er die Füchsin mit dem roten Schweif. Der Vogel aber bleibt allein zurück und singt seine Lieder. Einzigartige Bleistiftzeichnungen, erstmals mit Farbakzenten versehen durch die Künstlerin Thomke Meyer. Mit kleinen Versen in lyrischer Prosa.

Die Dschungelbücher

Mit Bildtafeln von Gabriel Pacheco und Textzitaten von Rudyard Kipling

Ausgewählt von Katharina Große-Hülsewieche und Annabell Lammers

Aus dem Englischen von Claire Jackson

Bohem Verlag, 18 Seiten, € 59,95 ab 6

Die Dschungelbücher, das sind Geschichten vom Kampf ums Überleben, von der Gewalt der Natur und von Lebensräumen exotischer Tiere, die schon fast vergessen sind. Gewaltig und beeindruckend sind einzelne Szenen auf herausnehmbaren Tafeln festgehalten. Bekannte Textstellen aus der Originalfassung begleiten diese Bilder-Sammlung.

Die wunderbare Welt der Insekten

Von Bart Rossel und Medy Oberendorff (Illustration)

Aus dem Niederländischen von Eva Schweikart

Gerstenberg Verlag, 96 Seiten, € 26,- ab 8

Insekten halten in fast allem, was sie tun, einen Weltrekord. Das perfekt organisierte Familienleben der Ameisen, die raffinierten Verteidigungsstrategien des Bombardierkäfers oder die Lichterschau der Glühwürmchen - Insekten sind die stärksten, nützlichsten, erfolgreichsten und artenreichsten Tiere unserer Erde. Ein großformatigen Bilder-Sachbuch über wahre Wundertiere!

I have a dream

Das Leben des Martin Luther King

Von Alois Prinz

Gabriel im Thienemann Verlag, 256 Seiten, € 17,- ab 13

Martin Luther King kämpfte wie kein anderer für die Rechte der afroamerikanischen Bevölkerung in Amerika. Friedlich sollte dieser Kampf gegen Ungerechtigkeiten und gegen Krieg und Gewalt ablaufen. Mehrfach wurde er ins Gefängnis gesperrt und immer wieder bedroht. Doch er folgte seinem Traum einer Gleichberechtigung, bis er im Jahr 1968 ermordet wurde. Die Lebensgeschichte eines ungewöhnlichen Mannes, der für viele bis heute ein Vorbild ist.

Die schreckliche Geschichte der abscheulichen Familie Willoughby

(Und wie am Ende alle glücklich wurden)

Von Lois Lowry

Aus dem Englischen von Uwe-Michael Gutzschhahn

Dtv Verlag, 176 Seiten, € 12,95 ab 9

Am liebsten wären sie Waisenkinder! Die vier Willoughby-Kinder mögen ihre Eltern nicht besonders. Und umgekehrt ist es genauso. Während die altmodischen Kinder Abenteuer mit einem hässlichen Baby, einem skurrilen Kindermädchen und einem einsamen Fabrikanten erleben, hoffen sie, dass ihre Eltern von ihrem neumodischen Abenteuerurlaub nicht mehr zurückkehren. Britischer Humor vom Feinsten von einer Meisterin der Kinderliteratur.

Wörter mit L

Von Tamara Bach

Carlsen Verlag, 173 Seiten, € 11,- ab 11

Auf einmal sind alle verliebt. Paulines beste Freundin Natascha, Leonie und angeblich sogar Paulines Mutter. Alle benehmen sich plötzlich so komisch und streiten sich, als würden sie nicht mehr dieselbe Sprache sprechen. Wenn man dann noch von der Mamawohnung zur Papawohnung pendeln muss, kann sich das gewaltig einsam anfühlen. Vielleicht ist Lukas ja ganz nett, zumindest hat er einen Hund, wenn auch einen mit nur drei Beinen. Ein Kinderroman über die intensive Zeit des Umbruchs.