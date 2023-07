Nach Vorstoß des Parteichefs

In der CDU gibt es Kritik daran, dass Parteichef Merz eine Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene nicht ausschließt. (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner schrieb auf Twitter, die CDU werde nicht mit einer Partei zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell Hass, Spaltung und Ausgrenzung sei . Bundestagsvizepräsidentin Magwa, die dem CDU-Präsidium angehört, erklärte mit Blick auf die AfD, ob Ortschaftsrat oder Bundestag - rechtsradikal bleibe rechtsradikal. Der frühere Generalsekretär Polenz sagte dem Tagesspiegel, auch der Parteivorsitzende sei an die Beschlüsse des Bundesparteitags gebunden, der jegliche Zusammenarbeit mit der AfD kategorisch ausschließe. Aus den Reihen von SPD, Grünen und Linken gab es ebenfalls Kritik an Merz' Vorstoß.

AfD-Chef Chrupalla schrieb dagegen auf Twitter, nun fielen erste Steine aus der, so wörtlich, "schwarz-grünen Brandmauer". In Bund und Ländern werde man die Mauer gemeinsam niederreißen.

Merz hatte im ZDF gesagt, wenn in Thüringen ein Landrat und in Sachsen-Anhalt ein Bürgermeister von der AfD gewählt werde, sei das ein demokratischer Vorgang. Natürlich müsse dann in den Kommunalparlamenten nach Wegen gesucht werden, wie man gemeinsam die Stadt und den Landkreis gestalte.

