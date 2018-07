Kritik nach Helsinki-Treffen Es geht um Trump, nicht um Amerika

"America first" hatte Donald Trump seinen Wählern versprochen. Doch die erhalten jetzt vor allem Trump. Nach dem Treffen mit Russlands Präsident Wladimir Putin steht der US-Präsident deshalb in der Kritik. Denn Trump sei gefangen in der Selbstbeschäftigung, kommentiert Jan Bösche.

Von Jan Bösche