Die Laien verlangen den "Abzug der russischen Truppen aus dem Gebiet der Ukraine". Aufgabe des Patriarchen sei es, "Worte des Trostes an das ukrainische Volk zu richten". Zudem müsse er alles tun, um für Frieden einzutreten. Unter den mehreren Dutzend Unterzeichnern des Briefes ist auch der 86-jährige estnische Komponist Arvo Pärt. Aus Russland selbst finden sich keine prominenten Unterstützer des Appells.

Kyrill spricht von "Krieg gegen die Sünde"

Kyrill selbst hatte zuletzt genau das Gegenteil getan: Am Sonntag in einer Ansprache in der Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale legitimierte er den russischen Angriff. Dieser diene unter anderem dem Schutz seiner Kirchenmitglieder vor Menschen, deren sexuelle Orientierung nicht den Werten seines Glaubens entspreche, sagte Kyrill.

Nach Ansicht der Ostkirchen-Expertin Dagmar Heller versteht Kyrill I. den Kampf in der Ukraine als Krieg des Lichts gegen die sündigen Werte, die den wahren Orthodoxen in der Ukraine von den "Weltmächten" aufgezwungen würden - insbesondere die Sünde der Homosexualität. Die Leiterin des Konfessionskundlichen Instituts des Evangelischen Bundes im südhessischen Bensheim sagte dem Evangelischen Pressedienst, die Beziehung des Partiarchen zu Präsident Wladimir Putin sei so eng, dass er sich kaum öffentlich gegen ihn stellen könne.

Auch andere Kirchen in Russland halten sich zurück

Kyrill I. hatte zwar zu Beginn des Krieges dazu aufgerufen, zivile Opfer zu vermeiden. In einer Predigt am 27. Februar spielte er aber auf die Zusammengehörigkeit von Russen und Ukrainern an, ohne die Ukrainer als eigenständiges Volk zu benennen. Expertin Heller verweist allerdings darauf, dass auch der Erzbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Russland und andere protestantische Kirchen lediglich zum Gebet für den Frieden aufriefen.

Ukrainisch-orthodoxes Oberhaupt nennt Russland "Aggressor"

Dagegen hat das Oberhaupt der Ukrainischen Orthodoxen Kirche, die zum Moskauer Patriarchat gehört, sehr deutlich Russland als den Aggressor dargestellt. Metropolit Onufrij bezeichnete den Krieg als Bruderkrieg und als eine "Wiederholung der Sünde Kains". Auch das Oberhaupt der parallel existierenden Orthodoxen Kirche der Ukraine, Metropolit Epiphanius, hat Kyrill I. aufgefordert bei Präsident Putin auf Frieden hinzuwirken - bisher ohne Ergebnis.

Führt der Krieg zur Einigung der ukrainischen Kirchen?

Ostkirchen-Expertin Heller hält es für bemerkenswert, dass in der Ukraine mehrere Diözesen des Moskauer Patriarchats aufgehört haben, Patriarch Kyrill in der Liturgie zu gedenken. Dies bedeute einen ersten Schritt zur Abspaltung. Die Frage sei, ob es letztlich zu einer einzigen orthodoxen Kirche in der Ukraine führen werde.

Die Orthodoxe Kirche der Ukraine entstand 2018 durch die Fusion der Ukrainisch-orthodoxen Kirche Kiewer Patriarchats und der viel kleineren Ukrainischen Autokephalen Orthodoxen Kirche. Sie vertritt knapp die Hälfte aller Ukrainer, vor allem im Westen des Landes. Neben ihr existiert weiterhin die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche Moskauer Patriarchats.

