"Gillamoos"-Reden

Hubert Aiwanger, Bundesvorsitzender der Freien Wähler, kommt beim Politischen Frühschoppen Gillamoos an und wird von den Zuschauern bejubelt (picture alliance / dpa / Daniel Löb)

Der SPD-Vorsitzende Klingbeil warf dem bayerischen Ministerpräsidenten Söder vor, er habe mit seinem festhalten an Aiwanger - Zitat - "den Buckel vor dem Freie-Wähler-Chef gemacht". Die Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen, Schulze, erklärte, Söder habe sich für Machterhalt statt Haltung entschieden. FDP-Bundesvize Kubicki nannte Aiwanger einen gnadenlosen Populisten, was aber in Bayern üblich sei.

Der CDU-Vorsitzende Merz erklärte dagegen bei einem gemeinsamen Auftritt, Söder habe eine schwierige Aufgabe bravourös gelöst. Söder selbst erwähnte Aiwanger in seiner Rede nicht. Er schloss ein Bündnis mit den Grünen nach der anstehenden Landtagswahl aus. Auch Aiwanger selbst ging nicht auf die sogenannte "Flugblatt-Affäre" ein und warnte stattdessen vor einer "tiefen politischen Spaltung des Landes bis hin zu einer Situation der Regierungsunfähigkeit".

