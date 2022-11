Bürgergeld-Entscheidung im Bundesrat

In der Bundesrats-Sondersitzung wurde das geplante Bürgergeld abgelehnt. (Demy Becker / dpa / Demy Becker)

Es sei möglich, dass das Bürgergeld im Vermittlungsausschuss versande, sagte der Parteivorsitzende Nouripour in Berlin. Dies drohe, wenn die Union auf Blockade stelle und darauf setze, dass das Hartz-IV-System bestehen bleibt. Die Linkspartei übte scharfe Kritik an CDU und CSU. Die Union setze ihr unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken der Schwächsten der Gesellschaft fort, sagte Parteichef Schirdewan ebenfalls in Berlin. Der FDP-Sozialpolitiker Teutrine sagte der Deutschen Presse-Agentur, ein sachgerechter Kompromiss werde an seiner Partei nicht scheitern.

