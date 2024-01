USA

Kritiker-Verband "National Society of Film Critics" kürt Sandra Hüller zur besten Schauspielerin

Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller hat in den USA einen weiteren Kritikerpreis erhalten. Die 45-Jährige wurde vom US-Verband "National Society of Film Critics" für ihre Rollen in "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" zur besten Schauspielerin gewählt.