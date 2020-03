Kritische Infrastruktur Die Versorgung der Bevölkerung in der Coronakrise

Das neuartige Coronavirus ist in ganz Deutschland angekommen. Die Maßnahmen, mit denen die Zahl der Neuinfektionen niedrig gehalten werden soll, greifen tief in unseren Alltag ein. Das wirft in der Bevölkerung viele Fragen auf, nicht zuletzt die nach der Versorgungssicherheit.

Eine Sendung von Petra Ensminger und Michael Roehl (Moderation)