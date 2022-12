EU-Innenminister

Die Innenminister der EU könnten heute den Beitritt Kroatiens beschließen. (imago stock&people)

Beobachter rechnen damit, dass die Minister den Beitritt von Kroatien beschließen könnten. Damit könnten die Kontrollen an den Landesgrenzen Anfang 2023 wegfallen, an den Flughäfen im März kommenden Jahres. Kroatien führt nächstes Jahr auch den Euro als Zahlungsmittel ein. Die EU-Kommission hat neben Kroatien auch Rumänien und Bulgarien bescheinigt, die Voraussetzungen zum Beitritt in den Schengen-Raum zu erfüllen. Dagegen gibt es allerdings Widerstand aus Österreich und den Niederlanden.

Dem Schengen-Raum gehören 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an.

