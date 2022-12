Passkontrollen entfallen ab 2023

Kroatien tritt dem Schengen-Raum bei: Ab 2023 fallen Grenzkontrollen wie hier zwischen Kroatien und Slowenien weg. (Uncredited / AP / dpa / Uncredited)

Die Passkontrollen an den kroatischen Landesgrenzen dürfen zu Beginn des kommenden Jahres wegfallen. Auch an Flughäfen soll es ab dem Frühjahr keine Kontrollen mehr geben. Reisen in das beliebte Urlaubsland dürften somit ab dem Jahreswechsel unkomplizierter werden. Wegen der stationären Grenzkontrollen hatten sich bisweilen lange Staus gebildet. Zudem führt Kroatien Anfang 2023 den Euro als Zahlungsmittel ein.

Die Schengen-Staaten verpflichten sich zudem beispielsweise zu einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Polizei, einem gemeinsamen Fahndungssystem, einer Angleichung der Waffengesetze sowie einer gemeinsamen Visa- und Asylpolitik.

Widerstand gegen Beitritt Rumäniens und Bulgariens

Die EU-Kommission hatte neben Kroatien auch Rumänien und Bulgarien bescheinigt, die Voraussetzungen zum Beitritt in den Schengen-Raum zu erfüllen. Beide Länder warten seit 2011 auf die Aufnahme der Mitgliedsländer, doch sie scheiterte auch beim erneuten Anlauf an einem Veto Österreichs. Neue Mitglieder können nur einstimmig aufgenommen werden. Aus österreichischer Sicht sind Rumänien und Bulgarien als Staaten an der EU-Außengrenze für illegale Grenzübertritte von Migranten verantwortlich. Die Niederlande äußerten zudem rechtsstaatliche Bedenken.

Länder wollen neuen Versuch starten

Der rumänische Ministerpräsident Ciuca erklärte nach dem Veto Österreichs, man bedauere die Entscheidung und verstehe die starre Haltung nicht. Ciuca sagte, Rumänien werde den Beitrittsprozess zum Schengen-Raum wieder aufnehmen. Ähnlich äußerte sich der bulgarische Außenminister Milkov und kündigte an, das Thema auf dem EU-Gipfel Ende des Monats erneut anzusprechen.

Und auch die deutsche Außenministerin Baerbock zeigte sich enttäuscht. Dass es aufgrund des österreichischen Vetos anders gekommen sei als geplant, halte sie europapolitisch und geopolitisch für mehr als falsch, sagte die Grünen-Politikerin. Die Bundesregierung und auch sie selbst hätten bis zur letzten Minute darum gekämpft, dass beide Länder in den Schengen-Raum aufgenommen würden.

Weltweit größter Raum der Reisefreiheit

Dem Schengen-Raum, der 1985 von fünf Ländern vereinbart wurde, gehören inzwischen 22 EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz an. Es ist der weltweit größte Raum der Reisefreiheit. Neue Mitglieder können nur einstimmig aufgenommen werden.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.