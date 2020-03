In der kroatischen Hauptstadt Zagreb sind bei zwei Erdbeben heute früh Dutzende Menschen verletzt worden.

Die Erdstöße richteten zudem schwere Schäden an Gebäuden und an der gotischen Kathedrale an. Vom Südturm fiel die Spitze mit dem Kreuz aus mehr als 100 Metern Höhe herab und beschädigte das Dach.



EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte nach einem Telefonat mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Plenkovic, mit dem Erdbeben und dem Coronavirus sei eine sehr schwierige Lage für das Land entstanden. Kroatien hat derzeit den EU-Ratsvorsitz inne.