In Kroatien hat es ein weiteres Erdbeben gegeben.

Es hatte nach Angaben von Seismologen die Stärke 6,4. Betroffen war vor allem das Zentrum des Landes südlich der Hauptstadt Zagreb. In Fernsehbildern war zu sehen, wie Menschen aus Trümmern geborgen wurden. Nach Angaben der Regierung gab es mindestens ein Todesopfer sowie Verletzte. Zudem sollen schwere Schäden an Gebäuden entstanden sein: Die Zentren mehrer Ortschaften liegen laut Medienberichten in Trümmern. Die Erdstöße waren auch in den Nachbarländern Kroatiens zu spüren, so etwa in Italien und Österreich. In Slowenien wurde das Atomkraftwerk Krsko vorsichtshalber abgeschaltet.



Es war das zweite Erdbeben in Kroatien innerhalb von 30 Stunden. Gestern hatte die Stärke 5,2 betragen; es gab nur Sachschaden. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagte dem Land bei einem Gespräch per Videoschaltung mit dessen Ministerpräsidenten Plenkovic Hilfe zu.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.