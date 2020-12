Nach dem Erdbeben in Kroatien vor zwei Tagen haben weitere Nachbeben Region erschüttert.

Viele Menschen verbrachten die zweite Nacht in Folge außerhalb ihrer Wohnungen, einige schliefen in ihren Autos oder unter freiem Himmel, berichten örtliche Medien. Ein Beben der Stärke 6,4 hatte am Dienstag mehrere Kleinstädte und Dörfer südöstlich von Zagreb verwüstet. Sieben Menschen kamen ums Leben, 26 erlitten Verletzungen. Inzwischen zählen die Behörden Dutzende kleinere und größere Nachbeben.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.