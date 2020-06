Nach Berichten über Gewalt gegen Migranten durch die kroatische Grenzpolizei hat die EU-Kommission Aufklärung gefordert.

Gewalt, Erniedrigung und entwürdigende Behandlung von Asylsuchenden und Migranten hätten in der EU keinen Platz und müssten verurteilt werden, erklärte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Europäisches Recht sehe vor, dass Grenzschützer die menschliche Würde respektierten.



Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft der kroatischen Grenzpolizei vor, regelmäßig Gewalt gegen Flüchtlinge und Migranten auszuüben. Menschen, die illegal aus dem benachbarten Bosnien kämen, würden derart geschlagen und getreten, dass sie häufig Knochenbrüche und schwere Wunden am Kopf erlitten. Die Regierung in Zagreb bestreitet die Vorwürfe.