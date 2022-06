Kroatien kann im nächsten Jahr den Euro einführen. (imago images / Christian Ohde)

Nach einer abschließenden Bewertung der EU-Kommission erfüllt das Land die dafür notwendigen Voraussetzungen. Damit könnten die noch ausstehenden EU-Beschlüsse zur Umstellung getroffen werden, hieß es in Brüssel. Kroatien ist seit 2013 Mitglied der Europäischen Union und will seine Landeswährung Kuna vom 1. Januar nächsten Jahres an durch den Euro ersetzen.

