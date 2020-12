In Kroatien hat es heute mehrere Nachbeben gegeben.

Messstationen registrierten südöstlich der Hauptstadt Zagreb kurz hintereinader Erdbeben einer Stärke von knapp 5. Gestern waren bei einem Beben mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Hunderte Soldaten und Mitarbeiter von Rettungsdiensten sind in der Region im Einsatz, um in den Trümmern nach Überlebenden zu suchen. Regierungschef Plenkovic kündigte an, Container als Notunterkünfte für die Menschen bereitzustellen, die durch die Katastrophe obdachlos geworden sind. Auch die EU versprach, Hilfsmittel zu schicken.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.