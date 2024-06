Albaniens Qazim Laci (l), Kroatiens Ivan Perisic (M) und Kroatiens Josko Gvardiol (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Die Partie in Hamburg endete 2:2.

Ab 18 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft auf Ungarn. Das DFB-Team kann sich mit einem Sieg in Stuttgart vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren. Am Abend findet in Köln noch die Partie Schottland gegen Schweiz statt.

