Das Datum für die Krönung des britischen Königs Charles III. steht fest. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / James Manning)

Wie der Buckingham Palast mitteilte, findet die Zeremonie in der Westminster Abbey in London unter Leitung des Erzbischofs von Canterbury statt. Der König werde das Datum mutmaßlich noch in diesem Jahr offiziell bestätigen, hieß es weiter. Am gleichen Tag soll zudem die Königsgemahlin Camilla gekrönt werden.

Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. am 8. September britischer Monarch. Zwei Tage später war er durch den Kronrat offiziell zum britischen König proklamiert worden. Laut Palast findet die feierliche Krönung des neuen Souveräns traditionell mehrere Monate nach der Thronbesteigung statt.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.