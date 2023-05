London

Krönung von König Charles III. in der Westminster Abbey

In London wird der britische König Charles III. am Mittag gekrönt. Die Zeremonie in der Westminster Abbey wird von Erzbischof Welby geleitet. Anschließend wird auch die Ehefrau des 74-Jährigen, Camilla, gekrönt. Mehr als 2.000 Gäste sind eingeladen.

06.05.2023