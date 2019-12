"Searching for Ludwig" lautete das Festivalmotto. Die Musiker um Geigen-Legende Gidon Kremer folgten auf ihrer Spurensuche nach Ludwig van Beethoven ganz unterschiedlichen Fährten: dem jungen Beethoven, der Johann Sebastian Bach sehr verehrte und der mit seinem Konzertsatz C-Dur ein Werkfragment hinterließ, von dem die Nachwelt nicht genau weiß, was es eigentlich werden sollte. Dem Beethoven, dessen Musik bis in die Gegenwart hinein immer wieder bearbeitet wurde. Und dem Beethoven, der auch heute noch Komponisten wie Johannes X. Schachtner zu neuen Werken inspiriert.

Kronberg Academy Festival 2019

Johann Sebastian Bach

Konzert für zwei Violinen und Streicher d-Moll , BWV 1043

Ludwig van Beethoven

Konzertsatz für Violine und Orchester C-Dur, WoO5

Alla Ingharese quasi un capriccio für Klavier, op. 129, bearbeitet für Streichorchester von Victor Kissine

Sonate für Klavier und Violoncello F-Dur, op. 5 Nr. 1, bearbeitet für Streichquintett von Ferdinand Ries

Johannes X. Schachtner

"Mehr Ausdruck der Empfindung als Malerei". Konzertante Strophen für Violine, Violoncello und Streichorchester

Mieczyslaw Weinberg

Sinfonietta Nr. 2, op. 74

Marie-Astrid Hulot, Violine

Itamar Zorman, Violine

Gidon Kremer, Violine

Mario Brunello, Violoncello und Violoncello piccolo

Claudio Bohórquez, Violoncello

Ivan Karizna, Violoncello

Kremerata Baltica

Aufnahme vom 26.9.2019 aus der Stadthalle in Kronberg/Taunus