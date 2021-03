Die Liste der Musikerinnen und Musiker, die an der Musikakademie im Taunusstädchen Kronberg studiert haben, liest sich wie ein "who is who" der internationalen Streicherszene: Vilde Frang, Nils Mönkemeyer, Claudio Bohórquez und und und. Die Kronberg Academy gilt als eine der bedeutendsten Talentschmieden weltweit. Hier bekommen Hochbegabte einen unverwechselbaren musikalischen Feinschliff. Ihr Können präsentieren die Absolventen der Academy regelmäßig einem großen Publikum. Das musste bei dem Konzert im vergangenen Oktober in der Frankfurter Alten Oper coronabedingt zum großen Teil draußen bleiben. Auch im Programm selbst gab es deswegen einige Kürzungen. Der Musizierfreude der Künstler taten die Umstände jedoch keinen Abbruch: Sie bewiesen erneut ihr herausragendes Niveau.

Hugo Wolf

"Italienische Serenade" für Streichquartett

Dmitri Schostakowitsch

Klavierquintett g-Moll, op. 57: Präludium, Fuge und Scherzo

Antonin Dvořák

Klavierquintett Nr. 2 A-Dur, op. 81: Dumka

Johannes Brahms

Klavierquartett Nr. 3 c-Moll, op. 60: Andante

Felix Mendelssohn Bartholdy

Streichoktett Es-Dur, op. 20: Presto

Vilde Frang, Violine

Jonian Ilias Kadesha, Violine

Seiji Okamoto, Violine

Lara Boschkor, Violine

Karoline Errera, Viola

Nils Mönkemeyer, Viola

Julia Hagen, Violoncello

Claudio Bohórquez, Violoncello

Michail Lifits, Klavier

Aufnahme vom 3. Oktober 2020 im Großen Saal der Alten Oper Frankfurt