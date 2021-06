Zum ersten Mal hat die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin ein Unternehmen genehmigt, das Krypto-Währungen handelt und verwahrt.

Die Bafin teilte in Frankfurt am Main mit, die Firma habe eine entsprechende Erlaubnis erhalten. Der amerikanische Mutterkonzern ist bereits an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq notiert. Er bietet die größte Handelsplattform in den USA für Digitalwährungen wie zum Beispiel Bitcoin an.

Diese Nachricht wurde am 29.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.