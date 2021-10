Der Bitcoin ist auf ein neues Rekordhoch geklettert.

Die älteste und bekannteste Kryptowährung stieg erstmals in ihrer Geschichte über die Marke von 66.000 US-Dollar pro Einheit. Rückenwind erhielt der Digitalwert auch durch den gestrigen Start des ersten börsengehandelten Bitcoin-Fonds an den Börsen in den Vereinigten Staaten. Die Kryptowährung wird nicht von einer staatlichen Zentralbank kontrolliert, sondern durch ein dezentrales und computerbasiertes Verfahren mit einer Vielzahl von weltweit verbreiteten Rechnern geschaffen und verwaltet.



Die maximal Anzahl der Einheiten ist strikt begrenzt, weshalb Befürworter darin eine neue Anlageform und langfristig auch einen alternativen Wertspeicher sehen. Kritiker warnen dagegen vor erheblichen Kursschwankungen und verweisen auch auf den hohen Energieverbrauch des Netzwerks.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.