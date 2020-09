Die Europäischen Kommission plant Gesetzesvorschläge zur Regulierung von Kryptowährungen.

Demnach sollen Anbieter von digitalem Geld ebenso wie entsprechende Finanzdienstleister ihre Dienste in der gesamten Ländergemeinschaft anbieten können, wenn sie in mindestens einem EU-Land eine Genehmigung erhalten haben. Zudem soll es Anforderungen an das Eigenkapital der Betreiber und Beschwerdemöglichkeiten für Investoren geben. Die Regulierung zielt unter anderem auf Facebook mit seiner geplanten Währung Libra oder sogenannte Stablecoins, die von privaten Anbietern stammen und deren Wert reale Währungen wie den Dollar oder den Euro wiederspiegeln sollen.



Kommissions-Vizepräsident Dombrovskis betonte in Brüssel, seine Behörde wolle innovative Finanzinstrumente nicht verbieten, sondern regulieren. Innovation müsse gefördert und zugleich die Finanzstabilität gewahrt sowie die Anleger vor Risiken geschützt werden. Es gelte, den digitalen Wandel proaktiv anzunehmen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.