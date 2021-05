Nach der Sondersitzung des Verteidigungsausschusses zu den Vorfällen im Kommando Spezialkräfte hat die FDP dem Verteidigungsministerium mangelnden Aufklärungswillen vorgeworfen.

Die FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann sagte, das Ministerium habe nur kurz vor knapp einen Tag vor der Sitzung die angeforderten Unterlagen geschickt. Leider seien gefühlt 95 Prozent der Dokumente geschwärzt worden, von Transparenz gebe es keine Spur, bemängelte Strack-Zimmermann.



Im Ausschuss ging es um die Frage, wann Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer von der umstrittenen Sammelaktion für Munition in der KSK-Kaserne in Calw erfahren hat. In der Sache wird auch gegen den KSK-Kommandeur, Brigadegeneral Kreitmayr, ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.