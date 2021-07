Das Auswärtige Amt hat das Vorgehen der kubanischen Sicherheitskräfte gegen Demonstranten verurteilt.

Man fordere die kubanische Regierung auf, die Gewalt zu unterlassen und den Dialog zu suchen, hieß es in einer Erklärung. Zudem müsse die Regierung in Havanna alle festgenommenen Demonstranten feilassen.



Vor dem Hintergrung der größten Wirtschaftskrise seit 30 Jahren protestieren Menschen seit Tagen gegen die Regierung in Kuba. Dabei berichten Aktivisten von zahlreichen Festnahmen und Vermissten. Das kubanische Innenministerium bestätigte heute, dass ein 36-Jähriger Mann am Montag bei einer Demonstration am Stadtrand von Havanna ums Leben gekommen ist. Über die Todesursache wurde nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.