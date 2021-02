Die Europäische Union hat ihren Botschafter in Kuba zurückgerufen.

Der spanische Diplomat Navarro hatte zuvor einen Appell an US-Präsident Biden unterzeichnet, in dem dieser aufgefordert wurde, die Sanktionen gegen Kuba aufzuheben. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte, Navarro solle jetzt in Brüssel die Gründe für seinen Schritt erklären. 16 konservative und liberale EU-Abgeordnete forderten, Navarro den Botschafterposten zu entziehen.



Die USA hatten 1960 ein Embargo gegen das kommunistische Kuba verhängt. Die damit verbundenen Sanktionen wurden im Laufe der Jahrzehnte mehrfach verschärft und wieder gelockert.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.