In Kuba hat die Regierung ein Gesetz verabschiedet, das die Gründung kleiner und mittlerer Unternehmen zulässt.

Die Vorlage wurde auf einer Sitzung des Staatsrats in Havanna gebilligt, an der Präsident Díaz-Canel per Videokonferenz teilnahm. Er sprach von einem großen Schritt, der mittel- und langfristig Auswirkungen auf die Umstrukturierung der nationalen Wirtschaft haben werde. Bislang sind im kommunistisch regierten Kuba staatliche Unternehmen die Norm. Die Änderung erfolgt rund einen Monat, nachdem tausende Kubaner auf die Straße gegangen waren, um gegen die Regierung zu protestieren und Reformen zu fordern.

