In Kubas neuer Verfassung wird nun doch keine Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften festgeschrieben.

Die Regierung in Havanna teilte mit, eine entsprechende Passage sei aus dem Entwurf gestrichen worden. Aktivisten hatten vorgeschlagen, die in der bisherigen Verfassung enthaltene Beschreibung der Ehe als eine Verbindung zwischen Mann und Frau aus dem Text zu entfernen. Stattdessen solle es eine Verbindung von "zwei Menschen mit gleichen Rechten und Pflichten" heißen. Dagegen hatten evangelikale Kirchen und Bürger protestiert. - Die Nationalversammlung schrieb via Twitter, dass die mit der Verfassungsreform betraute Kommission eine Kompromisslösung gefunden habe. Die Passage zum Thema solle aus der neuen Verfassung ganz gestrichen werden, "um alle Meinungen zu achten".