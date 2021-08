Im sozialistisch regierten Kuba werden künftig kleine und mittlere Unternehmen zugelassen.

Der Staatsrat verabschiedete ein Gesetz zur Regulierung der Gründung und des Betriebs von Unternehmen mit bis zu 100 Beschäftigten, wie Präsident Díaz-Canel mitteilte. Er sprach von entschlossenen Schritten zur Aktualisierung des kubanischen Wirtschaftsmodells.



Kubas Wirtschaft leidet unter dem Einbruch des Tourismus in der Corona-Pandemie sowie unter US-Sanktionen. Auch bleiben Hilfen aus Venezuela aus, da der verbündete Staat selbst in einer Krise steckt. Es fehlt an Lebensmitteln und Medikamenten. Zudem stiegen die Corona-Zahlen zuletzt deutlich.

