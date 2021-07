In Kuba sind im Zusammenhang mit Protesten gegen die Regierung nach Angaben von Amnesty International mehr als 100 Menschen festgenommen worden.

Unter ihnen seien Dissidenten und Journalisten, schrieb die Amerika-Direktorin der Menschenrechtsorganisation, Guevara-Rosas, auf Twitter. Berichten zufolge herrscht eine hohe Präsenz der Sicherheitskräfte auf den Straßen. Es kursieren Videos, die neue, kleinere Kundgebungen zeigen sollen. Da der Internetzugang in Kuba eingeschränkt ist, dringen nur wenige Informationen nach außen.



Am Sonntag hatten Tausende in mehreren Städten des autoritär regierten Karibikstaates gegen Mangelwirtschaft und Unterdrückung demonstriert. Die Regierung bezeichnete die Proteste als Provokation, die von den USA finanziert worden sei, um Kuba zu destabilisieren.

Diese Nachricht wurde am 13.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.