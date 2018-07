In Kuba hat das Parlament die neue Verfassung abgesegnet, die den sozialistischen Inselstaat weiter für die Marktwirtschaft öffnen soll.

Die Abgeordneten stimmten in Havanna einstimmig für die Reform. Bis Mitte November soll der Verfassungstext nun vom Volk diskutiert und ihm anschließend in einem Referendum zur Abstimmung vorgelegt werden.



Die neue Verfassung soll Privatbesitz legalisieren. Außerdem soll das Amt eines Ministerpräsidenten wiedereingeführt werden. In der Justiz soll das Prinzip der Unschuldsvermutung verankert werden. Das Ziel der Schaffung einer "kommunistischen Gesellschaft" wurde in der neuen Verfassung gestrichen. Die bisherige Verfassung stammte aus dem Jahr 1976. Staatspräsident Diaz-Canel hat eine kapitalistische Wende für Kuba allerdings ausgeschlossen.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.