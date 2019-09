Gesundheitsprobleme von Diplomaten in Kuba sind möglicherweise durch den Einsatz von Insektenvernichtungsmitteln verursacht worden.

Zahlreiche kanadische und US-amerikanische Diplomaten und deren Familien hatten 2016 über gesundheitliche Probleme geklagt, wie Kopfschmerzen, Hörverlust und Übelkeit. Das kanadische Außenministerium hatte daraufhin eine Untersuchung der Vorkommnisse in Auftrag gegeben. Die Wissenschaftler vermuten, dass Neurotoxine für die Beschwerden verantwortlich waren, die auch in Pestiziden vorkommen. Zu der Zeit setzte Kuba in großem Umfang Insektenvernichtungsmittel ein, um Moskitos zu bekämpfen, die das Zika-Virus übertragen.



Die Regierungen Kanadas und der USA hatten nach den Vorfällen ihr Botschaftspersonal in Havanna reduziert.