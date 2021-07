Angesichts der Proteste in Kuba hat Präsident Diaz-Canel erstmals Fehler der Regierung eingeräumt.

Der Umgang mit den Versorgungsenpässen im Land habe die Demonstrationen befördert, sagte Diaz-Canel in einer Fernsehansprache. Er rief die Bevölkerung auf, nicht aus Hass zu handeln. Kuba stecke in einer schwierigen Situtation, man müsse Lehren aus dem Tumulten ziehen und eine kritische Analyse der Probleme vornehmen. Bislang hatte die kubanische Regierung ausschließlich soziale Medien und die US-Regierung für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht. Zuvor hatte Ministerpräsident Marrero angekündigt, die Zollbestimmungen zu lockern, damit die Menschen knappe Güter wie Medikamente und Nahrungsmittel leichter eingeführen können. Zudem solle das Stromnetz stabilisiert werden.



In Kuba protestieren seit Sonntag tausende Menschen gegen die schlechte wirtschaftliche Lage und gegen das Regime des Präsidenten. Die Polizei geht nach Angaben von Aktivisten mit großer Härte gegen die Demonstrierenden vor. Der Zugang zu den sozialen Medien ist weiterhin eingeschränkt.

