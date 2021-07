Aus Kuba werden Protestkundgebungen gegen die kommunistische Führung gemeldet.

Korrespondenten zufolge versammelten sich Tausende Menschen in verschiedenen Teilen des Landes auf den Straßen, etwa in der Haupstadt Havanna und der Großstadt Santiago de Cuba. In Sozialen Medien wurden Videos von Demonstrationen verbreitet, auf denen regierungskritische Slogans gerufen und politische Forderungen gestellt wurden. Hintergrund der Proteste ist die wirtschaftliche Krise, die durch die Folgen der Pandemie weiter verschärft wurde. Kritisiert werden etwa ein Mangel an Lebensmitteln, Medikamente und anderen Gütern des täglichen Bedarfs sowie tägliche Stromausfälle. Staatschef Diaz-Canel machte die USA für die Unruhen im Land verantwortlich und warnte die Demonstranten, dass weitere "Provokationen" nicht toleriert würden.



Es befänden sich bereits Spezialeinheiten in der Hauptstadt Havanna, betonte Diaz-Canel. Seine Unterstützer würden ihn mit ihrem Leben verteidigen.

Diese Nachricht wurde am 12.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.