Aus Kuba werden Protestkundgebungen gegen die Regierung gemeldet.

Wie mehrere Agenturen übereinstimmend berichten, sollen sich mehrere Tausend Menschen auf den Straßen in mehreren Städten versammelt haben. Kubas Präsident Diaz-Canel hatte zuvor in einer Fernsehansprache die USA für die Unruhen im Land verantwortlich gemacht. Er warnte die Demonstranten: Seine Unterstützer würden ihn mit ihrem Leben verteidigen. Es befänden sich bereits Spezialeinheiten in der Hauptstadt Havanna.



Die kubanische Bevölkerung steht unter strengen Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Diese haben die wirtschaftliche Krise des Landes noch verschärft.

