Der Vorsitzende der Kommunistischen Partei Kubas, Raúl Castro, hat seinen Rücktritt offiziell bestätigt.

Castro erklärte den erwarteten Schritt in einer Rede zur Eröffnung des Parteikongresses in Havanna. Wer dem 89-Jährigen als Erster Generalsekretär der Kommunistischen Partei folgen soll, ist noch nicht sicher. Castro hatte das Amt 2011 von seinem Bruder Fidel übernommen. Beide führten die Kommunistische Partei mehr als sechs Jahrzehnte. Das Amt des kubanischen Präsidenten hatte Castro schon 2018 an seinen Parteikollegen Díaz-Canel übergeben.



Raúl und Fidel Castro gehörten neben Che Guevara zu den Gestaltern der sogenannten Kubanischen Revolution. Fidel Castro hatte die Regierungsgeschäfte von 1959 bis 2006 geführt. Raúl galt in dieser Zeit als sein engster Vertrauter.

