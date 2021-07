In Kuba hat das Innenministerium Berichte über den Tod eines regierungskritischen Demonstranten bestätigt.

Der Mann sei bei "Unruhen" während einer Kundgebung am Rande der Hauptstadt Havanna ums Leben gekommen, hieß es. Die Regierung bedaure seinen Tod.



In Kuba protestieren seit Sonntag tausende Menschen gegen die schlechte wirtschaftliche Lage und gegen das Regime von Präsident Diaz-Canel. Die Polizei geht nach Angaben von Aktivisten mit großer Härte gegen die Demonstrierenden vor. Nach Informationen von Amnesty International wurden mehr als 100 Menschen festgenommen. Viele Personen werden vermisst. Der Zugang zu sozialen Medien und Messenger-Diensten ist offenbar eingeschränkt. Facebook, Instagram, Telegram und WhatsApp seien teilweise blockiert, berichtete die Londoner Internet-Beobachtungsfirma NetBlocks.



US-Präsident Biden hatte am Montag seine Unterstützung für die Proteste bekundet. Seine Regierung warnte nun aber Kubaner ebenso wie Haitianer vor Fluchtversuchen auf dem Seeweg in die USA. US-Heimatschutzminister Mayorkas erklärte, wer auf dem Meer abgefangen werde, dürfe nicht in die Vereinigten Staaten einreisen.

