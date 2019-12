Kuba hat zum ersten Mal seit 1976 wieder einen Regierungschef.

Das Parlament des sozialistischen Karibikstaates wählte den bisherigen Tourismusminister Marreo in das Amt. Der 56-jährige Politiker wird sich die Regierungsgeschäfte künftig mit Präsident Diaz-Canel teilen. Beide Posten waren im Zuge einer Verfassungsreform wieder geschaffen worden.



Die neue Struktur verteilt die verschiedenen Machtpositionen, die die Revolutionsführer und Brüder Fidel und Raúl Castro über Jahrzehnte in Personalunion in Kuba ausübten.