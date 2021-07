In Kuba ist angesichts der Proteste gegen die Regierung offenbar der Zugang zu sozialen Medien und Messenger-Diensten eingeschränkt worden.

So seien Facebook, Instagram und WhatsApp teilweise blockiert, berichtete die Londoner Internet-Beobachtungsfirma NetBlocks. Dies gelte auch für die Nachrichten-Plattform Telegram.



Bei den Demonstrationen gab es mehrere Verletzte und nach unbestätigten Berichten auch einen Toten. Nach Informationen von Amnesty International und anderen Aktivisten wurden mehr als 100 Menschen festgenommen. Laut einer Namensliste, die von der Protestbewegung San Isidro im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlicht wurde, sind sogar 130 Personen im Gefängnis oder als vermisst gemeldet, darunter einige der führenden Dissidenten des Landes. Offizielle Zahlen wurden in Havanna nicht veröffentlicht. In Medienberichten ist von einer starken Präsenz der Sicherheitskräfte und von einzelnen neuen Kundgebungen die Rede. In dem kommunistischen Inselstaat waren am Sonntag gleich in mehreren Gegenden Proteste gegen die Ein-Parteien-Regierung und die Mangelwirtschaft aufgeflammt. Präsident Díaz-Canel macht die USA für die Unruhen und die Situation in seinem Land verantwortlich. Nach seinem Aufruf, gegen die Proteste vorzugehen, schlugen Zivilisten mit Stöcken auf Demonstranten ein.

