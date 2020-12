Der kubanische Staatschef Díaz-Canel hat dem künftigen US-Präsidenten Biden ein Dialogangebot gemacht.

Er sei bereit, mit Biden über jedes Thema zu sprechen, sagte Díaz-Canel in einer Rede zum Abschluss der jährlichen Sitzungsperiode des Parlaments in Havanna. Die Revolution oder der Sozialismus könnten allerdings kein Gegenstand sein. Diese Prinzipien kämen niemals auf den Verhandlungstisch, betonte der Staatschef.



Biden tritt sein Amt am 20. Januar an. Während seiner Zeit als Vizepräsident hatten die USA eine Entspannungspolitik gegenüber Kuba verfolgt. Dazu gehörten die Lockerung von Reiserestriktionen und die Aufnahme offizieller diplomatischer Beziehungen.

Diese Nachricht wurde am 18.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.